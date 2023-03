Les allergies saisonnières sont de retour : quels gestes faut-il adopter pour s’en prémunir ?

Le Dr Hoyez souligne que le terrain allergique du patient est fortement orienté par son environnement. Et que la sensibilité génétique à développer des allergies peut se déclarer à n’importe quel âge. D’autant plus qu’avec le réchauffement climatique, les saisons sont très sèches, les patients sont donc de plus en plus nombreux à développer une allergie aux pollens.

Autre élément important : si l’un des parents est allergique, l’enfant a 20-30% de l’être également. Et si les deux parents le sont, l’enfant a 80% de chance de développer une allergie. Enfin, les notions climatiques et la pollution atmosphérique rendent les pollens plus agressifs. Quand il pleut finement (crachin belge), c’est mauvais car la pluie fait gonfler les pollens et les rabat à un niveau auquel on peut les respirer et cela aggrave la symptomatologie.