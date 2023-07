La façon dont on récupère dépend aussi de ce que l’on mange avant de sortir à vélo, il ne faut pas faire n’importe quoi. Misez sur le pain complet, le fromage de chèvre frais ou une bonne salade composée de riz, quinoa, pâtes complètes, œufs, thon, jambon, etc.

Et le soir pour renforcer votre stock d’énergie, vous privilégiez les sucres lents que vous trouvez dans le riz et les pâtes, les pommes de terre, le blé et toutes les légumineuses, comme les lentilles, etc.