Les aliments fermentés : véritable mine d'or pour la santé !

La "lactofermentation" est un processus de transformation des sucres et/ou des glucides, par des bactéries (des levures ou champignons), pour produire de l’énergie. De manière générale, on parle de lactofermentation pour :

Un aliment auquel on va ajouter des ferments ; par exemple, le lait + ferments à yaourt.

Un aliment que l’on a mis dans une saumure (eau et sel) à une certaine température et durant un certain temps.

Les aliments seront plus digestes, contiendront plus de vitamines et d’antioxydants et leur valeur nutritionnelle sera augmentée. Mais l’aliment va aussi apporter des bons micro-organismes. Ce qui va améliorer la qualité du microbiote intestinal, c’est-à-dire de notre flore intestinale.

Les bactéries vont – en quelque sorte – prédigérer les aliments. Ce qui va augmenter la libération de nutriments et leur disponibilité. C’est notamment le cas des antioxydants comme les polyphénols. Grâce à la fermentation, il y aura par ailleurs moins d’acide phytique, un anti nutriment qui limite l’absorption des sels minéraux. Il sera donc possible d’absorber plus de minéraux.