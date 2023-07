"Les Algues vertes" un polar écologique coup de poing par Pierre Jolivet

Ce film n’est autre que l’adaptation sur grand écran de 3 ans d’enquête compilée dans un premier temps par Inès Léraud dans la bande dessinée "Les algues vertes, l’histoire interdite". Et si ces algues vertes posent problème, c’est parce que leur décomposition produit de l’hydrogène sulfureux, un gaz mortel. Des émanations qui auraient entraîné la mort de trois personnes dans l’indifférence des autorités. Causée par la surexploitation des élevages porcins de la région, une communauté d’intérêt semble vouloir camoufler les causes de cette pollution et vouloir empêcher Inès Lénard de poursuivre son enquête qui risquerait de ternir la réputation de la région et faire fuir les touristes. Derrière ce silence semble pourtant se cacher un lobby agricole possédant la main mise sur le territoire. Mais qui est donc véritablement le responsable de cette pollution meurtrière ? Voilà le véritable sujet de ce film à la forme de thriller écologique.

Si Inès Léraud a rencontré de nombreux freins pendant son enquête, il n’en est pas moins pour Pierre Jolivet et son équipe. Le cinéaste s’est en effet vu refuser plusieurs lieux de tournages et l’accès à certains sites clés dans la production du film. Des limites qui, selon lui, ont provoqué l’effet inverse puisqu’elles ont galvanisé les équipes composées de jeunes de la région. Alors que des procès sont encore en cours contre l’Etat et les communes impliquées, cette affaire semble encore aujourd’hui des plus sensibles. Si Pierre Jolivet doute de l’impact réel de son film, il souhaite au moins que son œuvre permette de briser le silence autour de ces évènements.

"Les Algues vertes", un film hommage à Inès Léraud, aux lanceurs d’alerte et aux victimes, en salle dès ce mercredi 12 juillet.