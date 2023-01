Les albums qu’on attend de pied de ferme en 2023

Satchel Hart - Things will never be the same

On continue dans les albums incontournables de janvier avec Things Will Never Be The Same, un opus rock-psyché concocté par les soins de notre Satchel Hart adoré ! Un disque rêveur et acidulé dont les dix morceaux ne donnent qu’une seule envie : aller se balader dans les rues de Bruxelles sous le soleil d’hiver, un café dans la main et le sourire aux lèvres. Si ça vous parle, rendez-vous sur les plateformes de streaming le 27 janvier !