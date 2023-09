Les albums physiques les plus prisés des collectionneurs de janvier à juin !

Septembre, c’est aussi le temps des bilans. Et, parmi ceux-ci, on a épinglé celui des disques les plus recherchés par les collectionneurs, toutes éditions confondues, de janvier à juin 2023.

Premier, et de loin, le Did you Know… de Lana Del Rey. C’est un disque qui, il faut le pointer aussi, a multiplié les éditions collectors, le CD’s exclusifs et les vinyles colorés en tous genres. A ce petit jeu-là, c’est l’édition vinyle verte translucide qui a été la plus prisée.

Arrive ensuite le Memento Mori de Depeche Mode, qui a enflammé notre Sportpaleis anversois au printemps dernier et remettra ça en février prochain. Le disque est sorti, en vinyle et CD, en plusieurs éditions. Et c’est le double vinyle rouge qui est le plus demandé à un minimum de 60 Euros.

Troisième place sur le podium pour le 72 Seasons de Metallica, sorti après 6 ans d’absence discographique des métalleux californiens. Là, c’est l’édition vinyle violette qui est la plus prisée, aux environs de 70 Euros pièce.

Dans la suite du classement, on retrouve les Gorillaz, Obituary, les Queens of the Stone Age, Maneskin ou Iggy Pop. Bref, le marché de la collectionnite aiguë s’est bien porté en ce début 2023 !