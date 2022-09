Les albums Panini : une affaire de famille qui a toujours autant de succès

Thierry de Latre du Bosqueau, le CEO de Panini Belgium était l’invité du Cyril et ses chroniqueurs pour présenter le nouvel album Panini FIFA World Cup. L’occasion également de revenir sur le succès intergénérationnel de ses stickers.

Un peu d’histoire

À l’occasion de la Coupe du monde de football au Qatar, Panini sort un nouvel album avec de nouveaux autocollants à collectionner, FIFA World Cup Qatar 2022, c’est le nom de ce nouvel album qui marque la 14e édition officielle belge de stickers démarrée pour la première fois en 1970. C’est une multinationale à l’histoire familiale car Panini a été créé par 4 frères Italiens dans les années 60. Le papa de Thierry de Latre du Bousqueau les a rencontrés en 1970 et il a été le premier à exporter le produit en dehors de l’Italie.

La magie de Panini

Pour Thierry de Latre du Bosqueau, "la magie de Panini c’est de déchirer la petite pochette, de sentir l’odeur de cette pochette […], de découvrir les images et puis de les échanger avec ses copains".

La nouvelle collection compte en tout 638 stickers y compris 50 spéciaux reprenant les 32 équipes qualifiées pour la phase finale du tournoi. Petite surprise pour cette année : les Panini Extra Stickers, des cartes sans numéro et qui sont incollables. Elles reprennent 20 joueurs phares de cette Coupe du monde en action sur le terrain.

Cette année, Panini a pensé aux enfants qui mettent leurs cartes en poche et qui les abîment. Panini a donc sorti une petite boîte en métal qui se range facilement dans le cartable ou dans le pantalon.

Un album pour la rentrée

Autre fait inédit cette année, la période de lancement de l’album. Comme le mondial commence le 20 novembre et que la volonté de Panini est que les enfants puissent avoir leur album complet pour le début du mondial, il fallait lancer l’album à la rentrée. Peut-être que cet album permettra aux nouveaux élèves de créer des liens avec leurs nouveaux camarades en échangeant leurs stickers, après tout l’album Panini a un côté social.

Panini et le Qatar, quelle position ?

Pour Thierry, "c’est un problème pour tout le monde, que tout le monde vit et ressent. Et la Fédération a une belle démarche en disant "nous ne voulons pas boycotter, on veut y aller en montrant des exemples de choses qu’il faudrait changer et adapter là-bas". Panini est un produit licencié et donc la collection suit l’endroit où la Coupe du monde à lieu. Mais pour le directeur de Panini Belgium, "ce qui doit passer avant tout, c’est le sport".

Quel sera le prix cette année ?

Panini annonce qu’aujourd’hui, malgré la crise et l’augmentation du prix du papier, le prix des pochettes ne bougera pas. Les pochettes sont vendues à 1€ l’unité, comme en 2018. La perte de bénéfice liée à l’augmentation du prix du papier sera prise en charge par Panini Italy.

Les stickers manquants pourront toujours être commandés en ligne, ce qui permet d’éviter pas mal de dépenses sur la fin de la collection.

Vous êtes prêts à les collectionner tous ? À vos autocollants !