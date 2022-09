Pour le vérifier et l'expliquer, les chercheurs ont puisé dans une base de données unique au monde établie par le Centre d'études biologiques de Chizé (qui dépend de l'Université de La Rochelle) et l'Institut polaire français Paul-Émile Victor.

Depuis 1959, leurs membres recensent les tribulations d'une colonie de grands albatros établis sur l'île de la Possession, dans les eaux glacées de l'archipel Crozet, une des Terres australes et antarctiques françaises.

"On les bague avec un numéro et chaque année, on dresse une carte avec l'emplacement de leur nid. Ils ne sont pas farouches et en s'approchant lentement, on peut faire beaucoup d'observations", raconte Stéphanie Jenouvrier, qui a longtemps travaillé pour le centre de Chizé. Les chercheurs peuvent ainsi "reconstruire toute l'histoire de ces oiseaux", de leur naissance jusqu'à leur disparition, explique-t-elle.