Les alarmes anti-agression sont-elles efficaces ?

Des alarmes anti-agression, vous en trouverez sur le Net de toutes les formes et de tous les prix (de 4 à 25 euros). Elles se présentent généralement sous la forme d’un porte-clé facile à tenir en main. Le plus souvent, il suffit de tirer sur une petite goupille pour déclencher une alarme sonore pouvant aller de 90 dB à 140 dB, selon les modèles. Il y a aussi des alarmes bracelets pour joggeurs. Pour l’utiliser efficacement, il faut bien entendu en connaître le maniement, mais aussi – et c’est plus inconfortable – l’avoir en main pratiquement en permanence. La chercher dans un sac permettrait à un agresseur de vous prendre de vitesse. Mais est-ce vraiment efficace ? Réponse de la commissaire Anne Onclin, de la police de Liège : "Je pense effectivement que cela va être un objet de dissuasion. Le bruit va alerter – en tout cas, en milieu urbain – la population qui est autour comme une alarme de voiture ou comme n’importe quel bruit qui sort de l’ordinaire et ça va attirer le regard. Dans un milieu désert, je pense que ça va donner un temps d’avance à la victime de réagir parce qu’on va sortir du cadre pour l’agresseur qui se dit justement qu’il est tranquille et qu’il est à l’abri. Maintenant, est-ce que ça va suffire à l’éloigner ? Je n’ai pas ici de réponse définitive". Ces alarmes sont bon marché, peut-être sont-elles efficaces. Cela dépend certainement des situations.