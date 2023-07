Les aires pour camping-cars en plein boom en terre liégeoise et ailleurs

A Visé, la commune vient de mettre en place une aire de stationnement pour 4 camping-cars. Ils témoignent d’un engouement croissant chez nous pour le tourisme en motor-homes.

Aménagés ou non, les espaces d’accueil pour camping-cars se multiplient. Une quarantaine de communes proposent une aire publique pour environ 400 motor-homes dans toute la Wallonie. Les trois quarts des emplacements sont entièrement ou partiellement équipés. Et d’autres sont prévus.

Au bord de l’Ourthe, en plein centre d’Aywaille, huit places de parking sont spécialement aménagées pour les camping-cars, juste à côté de la plaine de jeux. Sandra y est venue d’Anvers, en famille : " C’est beau ici, pour que les enfants jouent et pour nous pour se promener ", estime-t-elle. A côté, un couple de retraité, Marleen et Josef, originaire de Flandre orientale : " Pour moi, c’est impeccable ici parce qu’on a de l’eau, on sait vider l’eau sale et il y a l’électricité ", affirme-t-il.

Esneux, Erquelinnes, Houyet… D’ici 2025, 11 communes proposeront 135 nouveaux emplacements pour motor-homes. La Région a prévu un budget de presque 3 millions d’euros pour les équiper. Avec certains critères : " Prévoir des services minimums comme les points de vidange des eaux usées, l’approvisionnement en eau, des collectes et tris des déchets, des points d’eau potable, des raccordements électriques. D’autres infrastructures sont obligatoires comme le wifi, des abris pour vélo, des bornes de recharges électriques également puisque beaucoup de camping-caristes se déplacent avec des vélos électriques une fois qu’ils sont basés quelque part ", précise Pierre Coenegrachs, porte-parole de Visit Wallonia.

Une carte actualisée des emplacements pour camping-cars est disponible sur le site Visitwallonia.