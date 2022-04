Les aires marines protégées, leurres du récit climatique ?

… ou elles ne sont que partiellement protégées

Ensuite, les zones auxquelles on colle l’étiquette d’aire marine protégée n’ont pas toutes le même degré de protection. Il y a premièrement les AMP sous protection dite "intégrale" où aucune activité extractive ou destructive n’est tolérée et où tous les impacts sont minimisés. Mais il existe aussi (beaucoup) d’AMP où le chalutage de fond est autorisé, une méthode industrielle qui est accusée de détruire les fonds marins, en râclant et emportant tout sur son passage. Concernant la Belgique, Nicolas Fournier de l’ONG Oceana explique que "le ratio dans les eaux belges est de l’ordre de 1 % d’AMP en protection intégrale contre 99 % au sein desquelles on recense des activités à fort impact sur la biodiversité, comme l’extraction de sable".

En France qui, rappelons-le, est le deuxième territoire maritime mondial, 1,7 % des AMP sont sous protection intégrale ou haute. Mais quand on creuse un peu, il apparaît que 80 % de cette catégorie minoritaire se trouve dans les terres australes et antarctiques françaises, c'est à dire dans des régions vastes et non peuplées. Selon Joachim Claudet, "cela signifie qu’il n’y a quasiment pas de protection intégrale ou haute dans des zones impactées par une mauvaise gestion des pêches, là où le besoin est réel."



Il faut revenir à l’essence même d’une aire marine protégée

Comment en est-on arrivé là ? La protection n'est-elle qu'une illusion alors qu’en réalité les habitats et les espèces continuent à se détériorer ? Joachim Claudet explique que "l’objectif de ‘30 % de zones protégées pour 2030‘ est basé sur l’évidence scientifique qui a démontré que si 30 % des océans est sous protection intégrale ou haute, il y aura un impact positif sur l’ensemble des océans. " Pour reprendre ses mots : "ces chiffres ne sortent pas d’un chapeau !".

Or aujourd’hui, les zones sous protection intégrale ou haute sont ultra-minoritaires, continue-t-il : "au niveau mondial, 7 % de la surface des mers sont des AMP, et seulement 1,44 % sont sous protection intégrale ou haute. " Nicolas Fournier ajoute : "l’outil a en fait été dévoyé par les Etats". Beaucoup ont trouvé la formule attractive et s’en sont emparés pour matérialiser leur bonne foi. Ce qui fait qu’aujourd’hui la majorité des AMP sont en protection partielle.

Mais pour qu’une AMP fonctionne bien, il faut qu’elle soit intégrale ou haute, ce qui nécessite un portage politique fort. Il faut allouer des moyens pour gérer et protéger efficacement les AMP mais aussi faire des choix qui impliquent des privations pour certains usagers à court terme, sans perdre de vue les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux à long terme.

Les aires marines protégées sont bel et bien un dispositif efficace pour protéger nos mers et nos océans, mais uniquement quand elles sont bien gérées. Si les Etats veulent être à la hauteur des objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés, au rendez-vous de la protection de l'environnement et de la biodiversité, il est grand temps de revenir à l’essence même de ce qu’est une aire marine protégée…