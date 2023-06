Les ainés face à la déshydratation : les personnes âgées perdent naturellement la sensation de soif

L’hospitalisation du roi Albert II, à la suite de signes de déshydratation, nous rappelle à quel point nos aînés sont des personnes à risques lors de fortes chaleurs. Avec l’arrivée de l’été, nous sommes nombreux à ne pas adopter les bons réflexes pour s’hydrater. C’est d’autant plus vrai pour les personnes âgées qui perdent naturellement au fil des années la sensation de soif.

Une réserve d’eau corporelle qui diminue avec l’âge

Chaque été, les maisons de repos et les hôpitaux sont en alerte tant les personnes âgées sont plus à risque car elles ressentent moins la sensation de soif. Mais les températures élevées provoquent naturellement une perte d’eau par transpiration. C’est ce manque d’envie de s’hydrater qui les exposent à des symptômes plus ou moins graves. Comme le corps est composé de 80% d’eau, ce précieux liquide est essentiel au maintien de la santé de l’organisme. "Si on perd de l’eau, on perd une partie de nos fonctions globales. Généralement avec l’âge, on a une diminution de cette réserve d’eau. Et cette réserve d’eau, on n’arrive pas à la pallier quand on a cette diminution. Entre 35 et 80 ans, on perd 15 à 20% d’eau simplement par une fonte musculaire, et par des réserves physiologiques qui sont moindres.", souligne Florence Benoît, gériatre au CHU Brugmann.