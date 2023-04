Voilà nous avons fait le tour de notre démarche scientifique : une hypothèse de départ est établie - ensuite on investigue, on analyse - puis, on vérifie - enfin, on réalise une synthèse.

D'autres phénomènes que le magnétisme peuvent ainsi être analysés. Regarde autour de toi et teste avec tes parents ou tes copains. Ce peut être très passionnant !