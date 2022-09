Les agriculteurs se mobilisent contre la stratégie d'achat de terres agricoles de Colruyt

Les syndicats agricoles (Fugea et Boerenforum) et leurs soutiens ont mené mardi une action de sensibilisation auprès des consommateurs pour dénoncer le refus de Colruyt Group de revoir sa stratégie d'achat de terres agricoles. Des militants ont collé des messages dénonçant ces pratiques sur les caddies d'une cinquantaine de magasins en Belgique et des agriculteurs se sont rassemblés avec leurs tracteurs devant l'enseigne à Ath.

Les organisations dénoncent un "accaparement des terres" par Colruyt. Se basant sur une enquête publiée par le site d'information Apache, elles soulignent que le groupe a acquis plus de 175 hectares de terres agricoles et de pâturages ces dernières années via Colim, sa société immobilière, et qu'il "évite soigneusement les baux à ferme en mettant en place des contrats dont on ne connaît pas les conditions".

J'ai voulu acheter des terres que j'exploitais déjà mais Colruyt a proposé quatre fois le prix du marché au propriétaire

Il s'agit d'une "stratégie nuisible" pour les agriculteurs et la souveraineté alimentaire, estiment les syndicats agricoles. "J'ai voulu acheter des terres que j'exploitais déjà mais Colruyt a proposé quatre fois le prix du marché au propriétaire", illustre Nicolas, agriculteur dans le Hainaut et membre du conseil d'administration de la Fugea. "Impossible pour moi de m'aligner."