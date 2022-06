Les agriculteurs néerlandais appellent à des actions dans les aéroports lundi

Le secteur dénonce le plan de réduction des rejets d'azote dans l'atmosphère, adopté le 10 juin par le gouvernement de Mark Rutte. Le pays représente l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en Europe - et d'azote en particulier en raison de l'agriculture et de l'élevage - et entend réduire ses émissions pour atteindre ses objectifs environnementaux en 2030. L'agriculture se trouve en première ligne, responsable de 16% des émissions néerlandaises de gaz à effet de serre, en particulier via les engrais et le purin.

Depuis quelques jours, les actions se sont durcies, les agriculteurs bloquant des autoroutes, incendiant des ballots de foin et renversant un véhicule de police en se rendant au domicile de la ministre de l'Environnement, Christianne van der Wal.

Pour ce nouveau mouvement, les agriculteurs sont invités à se mobiliser dans leur propre région. Le groupe de défense des agriculteurs Agractie a pour sa part affirmé avoir vu l'appel mais ne pas être impliqué dans l'organisation.