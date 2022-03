Les agriculteurs flamands lancent une campagne contre l’accord sur les émissions d’azote

Les associations flamandes d’agriculteurs Boerenbond, Groene Kring et Ferm voor Agravrouwen ont lancé la campagne d’affichage "Stop the madness" à Peer. Avec cette action, les agriculteurs veulent exprimer leur mécontentement à l’égard de l’accord sur l’azote proposé par le gouvernement flamand. Dans les semaines à venir, les affiches seront placées sur quelque 2000 panneaux dans le paysage, dans toutes les provinces flamandes.

"Nous savons que les émissions d’azote sont un problème dans lequel l’agriculture doit prendre ses responsabilités, et nous voulons le faire, mais l’accord qui a été proposé est insupportable", a déclaré Peter Bruggen, secrétaire provincial du Boerenbond, lors du lancement. "Nous voulons faire comprendre à la communauté que les agriculteurs sont confrontés à un énorme problème avec les propositions que le gouvernement flamand a mises sur la table".

Selon les trois organisations, l’accord sur les émissions d’azote proposé la semaine dernière constitue une rupture de contrat entre le gouvernement flamand et le secteur agricole. "Si vous concluez un contrat, que vous obtenez un permis pour x années et que, soudain, l’un des partenaires du contrat dit : 'Je ne reconnais pas cela et je m’arrête immédiatement ou dans quelques années', il s’agit d’une rupture de contrat".

Peter Bruggen souhaite s’asseoir à nouveau avec le gouvernement flamand pour examiner la situation et trouver une solution. "Nous voulons que cela se passe de manière humaine, pas comme actuellement où un certain nombre d’entreprises sont vouées à disparaître. Il y a d’autres moyens de procéder".