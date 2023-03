Les agriculteurs flamands demandent une adaptation du Plan azote : "Laissez-nous prouver qu’on est capable de diminuer l’effet sur l’environnement"

Les agriculteurs manifestent à Bruxelles ce vendredi contre le "plan azote" du gouvernement flamand, cet azote qui provient des déjections animales, notamment de l’élevage. Jusqu'à 3000 tracteurs sont attendus dans la capitale. Il pourrait s'agir de la plus grande manifestation du genre depuis 10 ans.

L’an dernier, les partis de la majorité flamande avaient trouvé un accord. Mais il est aujourd’hui contesté par le CD&V, poussé dans le dos par son pilier traditionnel, le Boerenbond, l’alliance agricole. Il faut dire que le projet défendu par la ministre N-VA de l’Environnement Zuhal Demir menace des centaines d’exploitations agricoles.

C’est le cas de la famille Moors à Riemst : 15 générations d’agriculteurs et d’éleveurs. Thomas, le fils de 26 ans explique : "J’ai commencé en 2018, après mon père, qui avait lui-même commencé 30 ans plus tôt. La ferme de mon grand-père est aussi dans le village".

Il y a des cultures de betteraves, de froment, de maïs, de pommes de terre et des étables pour 440 truies de reproduction. Elles portent 7 ou 8 fois et donnent naissance à 15 porcelets à chaque portée. Avec – moins glamour – son lot de déjections récupérées pour servir d’engrais. Et l’air est purifié dans ces porcheries dernier cri. "A l’arrière de l’étable il y a un purificateur d’air pour réduire de 90 à 95% l’ammoniac qui est produit ici", explique Thomas.