Les agriculteurs flamands demandent une adaptation du plan azote : 2700 tracteurs à Bruxelles selon la police

La police dénombre 2700 tracteurs à Bruxelles ce vendredi. Des tracteurs sont partis tôt ce matin et qui se retrouvent sur la N37, quelque part entre Tielt et Deinze. Direction : le siège du gouvernement flamand à Bruxelles. Le message : manifester leur désaccord sur le plan azote, cet azote qui provient des déjections animales, notamment de l’élevage. 2850 tracteurs sont inscrits à la manifestation, selon le Boerenbond, le principal syndicat flamand. Il pourrait s’agir de la plus grande manifestation du genre depuis 10 ans.