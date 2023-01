Les agents des zones de secours et les pompiers manifestent à Bruxelles ce vendredi

Une délégation du SLFP doit rencontrer la ministre de l'Intérieur à 15h30. Les manifestants veulent attirer l'attention sur la hausse des agressions sur le terrain, comme celles survenues lors du dernier réveillon du Nouvel An, et le manque de personnel face à la "hausse vertigineuse" des interventions.

"La principale cause du manque de personnel est le manque de financement des zones de secours et le manque de volonté politique de reconnaître le travail des agents à sa juste valeur", explique Eric Labourdette, délégué permanent SLFP. Le gouvernement fédéral a prévu une injection financière structurelle de 42 millions d'euros pour la période 2020-2024 ainsi qu'une indexation de 18 millions en 2023 pour les zones de secours et le SIAMU, mais le syndicat juge ces montants insuffisants.

"La sécurité civile est l'éternelle oubliée des instances politiques lors des discussions relatives au budget de l'Etat", déplore le SLFP. Les agents se plaignent également du manque d'aménagement de fin de carrière et des conditions d'admission à la pension (67 ans en 2030). Ils demandent des mesures de reconnaissance de la pénibilité du métier et la réintroduction des tantièmes préférentiels pour le calcul des pensions. L'organisation syndicale attend des représentants de toutes les zones de secours de Belgique lors de la manifestation et prévoit donc des arrêts de travail dans les casernes. "Des directions procèdent déjà à des réquisitions et demandent aux agents volontaires de remplacer les professionnels", précise Eric Labourdette. Le SLFP est le seul syndicat à avoir déposé un préavis de grève début janvier pour le SIAMU de Bruxelles et l'ensemble des zones de secours.