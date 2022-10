Les agences de paris en justice contre le nouveau dispositif d’identification des joueurs

"Après de nombreuses et vaines tentatives auprès du ministre de la Justice pour dénoncer la disproportionnalité de ce système, déjà dénoncée par l’Autorité de la protection de données, mais surtout les violations flagrantes du RGPD", le secteur a décidé de se tourner vers la justice.

"L’objectif de protection des joueurs aurait pu être atteint par un système mieux réfléchi et nettement moins intrusif, qui n’aurait pas mis en péril la vie privée de la majorité de joueurs qui ne sont pas sujets à l’addiction", conclut l’Union.

Le bras de fer entre le ministre et les agences de paris dure depuis plusieurs mois. Ces dernières reprochent au libéral de passer outre les décisions rendues en leur sens par la Cour constitutionnelle et l’Autorité de protection des données. Une attitude qui aurait pour conséquence de favoriser la Loterie Nationale qui n’est pas soumise aux mêmes obligations, selon les agences. Van Quickenborne a lui-même reconnu que la situation n’était pas idéale et que des solutions alternatives, notamment électroniques, étaient à l’étude.