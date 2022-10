" Les Affreux " par le Théâtre des 4 mains à Pépinster

Les Affreux sont voisins, ils ont tout pour être heureux : un bel appartement, un joli jardin aux roses délicates, des oiseaux siffleurs de bonheur… Et pourtant, rien ne va ! Trop accaparés par leur vie bien programmée et leur rapport aux écrans, ils ne se connaissent pas et se méfient de tout.

Dans ce spectacle burlesque sans paroles raconté en musique, quelque part entre l’univers des cartoons et celui des clowns déjantés, on s’amuse de nos plus vilains défauts, on se moque joyeusement de l’absurdité de la violence, de la méchanceté, et, surtout, on rêve de nature et de tendresse.

Le Centre culturel de Verviers présente

Les Affreux

Théâtre Jeune Public (Dès 4 ans)

à voir mercredi 19 octobre 2022 à 16h à l’Espace Nô de Pepinster