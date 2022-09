Les affiches de films alternatives, du "fan art" aux galeries

Ses sérigraphies, aux couleurs pastel et au look rétrofuturiste, qu’il peaufine parfois pendant trois mois dans son atelier d’Uccle à Bruxelles, fourmillent de petits détails en forme de clins d’œil aux films cultes auxquels il rend hommage : de "SOS Fantômes" avec une image de valise qui est à la fois caserne de pompiers et piège à fantômes, où "Shining", avec un petit tricycle portant le numéro de la porte de la fameuse chambre interdite, la 237.

La recette a fait mouche : les sérigraphies en 13 ou 14 couleurs de Laurent Durieux sont mises en vente 80 à 100 dollars, mais certaines se revendent ensuite jusqu’à 7000 dollars entre collectionneurs.