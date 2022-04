Les aéroports de Zaventem et Charleroi écopent d’une amende pour leurs contrôles de température sur les passagers en période de Covid-19

L’Autorité de protection des données (APD) annonce aujourd’hui avoir imposé une amende aux aéroports de Zaventem – 200.000 euros – et Charleroi – 100.000 euros – pour des contrôles de température réalisés sur des passagers dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

L’APD fait ici référence à des contrôles de température des passagers réalisés dans le cadre de la pandémie de Covid-19 entre le mois de juin 2020 et le mois de janvier 2021 à Zaventem et jusqu’en mars 2021 à Charleroi.

Les caméras thermiques permettaient de filtrer les personnes ayant plus de 38 °C. A l’aéroport national explique l’APD : "ces personnes se voyaient ensuite soumettre un questionnaire sur de possibles symptômes liés au coronavirus. Ce second contrôle était effectué par l’entreprise Ambuce Rescue Team", cette dernière écope également d’une amende 200.000 euros.

L’APD a également observé des manquements en termes d’information fournie aux voyageurs

Selon l’APD, les deux aéroports ont réalisé ces contrôles de température alors qu’ils ne disposaient pas d’une base légale valable pour traiter ces données de santé des voyageurs. L’organisme rappelle que les "données de ce type étant des données sensibles, elles ne peuvent en principe pas être traitées, sauf dans un nombre très limité d’exceptions".

Exception qui ne semble donc pas le cas ici, estime l’APD et son président de préciser : "Cette décision met en exergue l’importance de réaliser une analyse d’impact de manière rigoureuse et complète, et ce avant de mettre en place un traitement de données susceptible d’engendrer un risque pour les individus. Mieux vaut prévenir que guérir est un principe qui a également toute son importance dans le domaine de la protection des données."

A ce stade, ces entreprises peuvent encore déposer un recours contre cette décision auprès de la Cour des marchés.