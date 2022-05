Les aéroports de New York ne pourront plus demander 28 $ pour une bière

Comme l’explique The City, un habitant de Brooklyn, Cooper Lund, devait rendre visite à sa famille dans le Minnesota quand il a vu les prix des bières en vente…

Sur l’image partagée, on peut voir un menu reprenant les bières proposées dans un café de l’aéroport de LaGuardia à New York. Le prix le plus élevé sur la liste est une pinte de Sam Adams Summer Ale Draught, coûtant 27,85 $.

Le tweet a fait tant parler de lui que le bureau de l’inspecteur général de l’autorité portuaire (OIG) a lancé un audit sur les prix des boissons. Depuis, une nouvelle politique de prix a été mise en place, pour plafonner les prix des bières dans les aéroports de New York (LaGuardia, Kennedy et Newark) à maximum de 10% en plus des prix de vente locaux.