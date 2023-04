Les aéroports allemands prévoient jusqu’à 700 vols annulés en raison de la grève jeudi et vendredi

La grève de jeudi et vendredi dans les aéroports de Düsseldorf, Hambourg et Cologne-Bonn pourrait entraîner l’annulation d’environ 700 vols. "Près de 100.000 passagers seront à nouveau victimes de la tactique de grève du syndicat Verdi", indique mercredi l’association aéroportuaire ADV.

Le personnel de sécurité des aéroports se met en grève après l’échec des négociations entre le syndicat et les employeurs sur les indemnités de nuit et de week-end. Les pourparlers reprendront fin avril. Ce n’est pas la première grève dans les aéroports allemands cette année. Selon ADV, plus de 900.000 passagers ont dû reporter ou annuler leur vol depuis janvier en raison d’arrêts de travail.