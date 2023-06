Les adversaires des Belges en Coupe d'Europe : Genk opposé à Servette, Bruges affrontera Aarhus, Gand attend encore

Le Racing Genk a hérité du club vice-champion de Suisse, le Servette Genève, au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions 2023-2024 de football dont le tirage au sort a été effectué mercredi midi à Nyon au siège de l’UEFA.

Genk était tête de série dans la voie de la Ligue. Le match aller se jouera au bord du lac Léman les 25 ou 26 juillet et le retour à le Cegeka Arena le 1er ou 2 août. Les Limbourgeois devront franchir trois tours avant d’espérer entrer en phase de groupes.



En cas de victoire sur le Servette, Genk se hissera au 3e tour de qualification où il ne sera plus tête de série. En cas de défaite, il sera reversé au 3e tour qualificatif de l’Europa League.



Le Servette a terminé la saison dernière à la deuxième place de son championnat à 16 points des Young Boys Berne, champions de Suisse. Le club ne disputait que sa 4e saison depuis son retour en première division après plusieurs années au niveau inférieur. Son dernier titre national remonte à 1999. L’ancien latéral gauche de Manchester City le Français Gaël Clichy et l’attaquant franco ivoirien Chris Bédia (ex-Charleroi et Zulte Waregem) sont les noms les plus connus de l’actuel groupe de joueurs.



L’Antwerp débutera sa campagne européenne lors des barrages de la Ligue des Champions, les 22-23 et 29-30 août. Il connaîtra son adversaire le 7 août. Le champion de Belgique n’est plus directement qualifié pour la phase de groupes pour la première fois depuis 2012-2013. La Belgique retrouvera sa place dès la saison suivante 2024-2025 dans la nouvelle version de la Ligue des Champions.