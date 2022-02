Les adresses secrètes de Pierre Kroll !

Fabriquer des skis en Belgique, cela peut paraître incongru. Mais les réaliser, en plus, avec des essences de bois locales, et en faire des skis au look intemporel qui s’imposent de plus en plus chez les skieurs expérimentés ou tout simplement aux amoureux de beaux objets, c’est vraiment une success story à la belge. Direction Malmedy chez le seul fabriquant belge de ski.