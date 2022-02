Les ados wallons et bruxellois pourront recevoir leur dose booster contre le Covid-19 en Flandre

Les jeunes Bruxellois et Wallons âgés de 12 à 17 ans et complètement vaccinés peuvent, sur une base volontaire, faire une dose booster dans les centres de vaccination flamands, a décidé le ministre flamand de la Santé publique, Wouter Beke. Les détails pratiques sont encore en cours d'élaboration, selon l'Agence flamande pour les soins et la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Lors de la dernière CIM Santé, le 2 février, les ministres des différentes entités n'avaient pas pu s'accorder sur l'opportunité de cette dose supplémentaire de vaccin contre la Covid-19 pour les 12-17 ans. Et pour cause: il n'y a pas encore de recommandation scientifique en ce sens, ni de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, ni du Conseil supérieur de la santé (CSS), qui a décidé d'attendre l'avis de la première.

Et un récent rapport de l'ECDC (l'Agence européenne de Santé) met en avant que "les données disponibles suggèrent une diminution de l'efficacité du vaccin contre l'infection symptomatique 5 à 6 mois après la fin de la primo-vaccination" mais qu'"aucune preuve d'une diminution de l'immunité contre la maladie grave n'est actuellement disponible".

Et conclut qu'"atteindre une couverture très élevée des doses de rappel dans les groupes à haut risque de COVID-19 sévère doit rester la priorité de santé publique avant de se concentrer sur le renforcement de l'immunité des autres groupes à faible risque de COVID-19 sévère".