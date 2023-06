Les ados d’aujourd’hui, dans 10 ans ça donne quoi ?

Un mot qui donne envie pour certains et qui fait peur à d’autres.

Être adulte, c’est compliqué de nos jours

Si étant plus petits, dans leur " insouciance ", Alfred, Amir et Mathys idéalisaient le fait d’être adulte et s’imaginaient déjà avec beaucoup plus de liberté… Leur avis a bien évolué depuis.

Les garçons réalisent maintenant qu’être adulte c’est surtout avoir beaucoup plus de responsabilités. Bien sûre, on fait un peu plus ce que l’on veut que quand on est adolescent, mais pour pouvoir profiter de ce privilège, la question de l’argent reprend de nouveau une place centrale pour ces amis. Et encore, faut-il avoir du temps libre lorsque l'on passe ses journées à " être occupé avec son travail, ses enfants, sa femme "...