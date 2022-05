Les ados couche-tard augmenteraient leur risque d'asthme et d'allergies.

Bien que des recherches précédentes aient déjà établi de forts liens entre les symptômes asthmatiques et l'horloge interne, les chercheurs précisent que c'est la première fois qu'une étude s'intéresse à l'heure de lever et de coucher des ados pour déterminer les risques d'asthme.

"Nous ne pouvons pas être certains que le fait de veiller tard cause l'asthme mais nous savons que la mélatonine (l'hormone du sommeil) est souvent désynchronisée chez les couche-tard et que cela pourrait, en retour, influencer la réponse allergique des adolescents", a expliqué le principal signataire de l'étude, le Dr Subhabrata Moitra, qui travaille désormais à l'Université d'Alberta, au Canada.

"Nous savons aussi que les enfants et les jeunes sont de plus en plus exposés à la lumière des téléphones mobiles, des tablettes, et d'autres appareils et qu'ils tendent à se coucher plus tard."

Et d'ajouter qu'il est nécessaire d'encourager les jeunes à mettre de côté leurs appareils électroniques et à se coucher plus tôt pour faire reculer leur risque de devenir asthmatiques ou allergiques.

Bien que les chercheurs n'aient pas pu prendre en compte le nombre exact d'heures de sommeil des sujets, le Dr Moitra et son équipe espèrent poursuivre ces recherches en introduisant des mesures objectives des heures de sommeil des participants et de leurs fonctions pulmonaires.