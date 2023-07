Les adolescents adeptes de la musculation : attention aux excès

Les adolescents accros à la musculation sont de plus en plus jeunes. Ils enchaînent les exercices dans les salles de sport ou dans les espaces extérieurs aménagés, motivés par les discours et les publications des influenceurs sur les réseaux sociaux notamment. Mais cet amour de la musculation inquiète aujourd'hui les pédiatres, qui multiplient les consultations à ce sujet. Intensité et fréquence des exercices non adaptées à l'âge des pratiquants, carences alimentaires ou encore problèmes de croissance sont en train de devenir monnaie courante. Voyez ce reportage réalisé par David Wathelet.