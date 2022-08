Les adieux touchants de Casemiro au Real Madrid

Casemiro et le Real Madrid, c’est de l’histoire ancienne. Le milieu de terrain a rejoint Manchester United ce week-end. Mais avant de rejoindre ses nouvelles couleurs, son désormais ex-club lui avait préparé des adieux dignes de ce que le milieu de terrain a amené au club.

Après l’annonce du transfert de Casemiro à Manchester United, Florentino Perez et le Real Madrid ont rendu hommage au joueur. Dans une cérémonie organisée à Bernabeu, le Président du club a pris la parole

"Je me souviens de ce gamin qui est arrivé à la Castilla à l’âge de 20 ans et je me souviendrai de tes 20 minutes extraordinaires à Dortmund. Tu es arrivé avec la volonté de laisser ton âme pour réussir au Real Madrid. Je n’ai jamais pensé que ce jour pourrait venir. Nous sommes tous fiers parce que tu as tout donné et que tu t’es battu à chaque match comme si c’était le dernier de votre vie. Tu es une source de fierté. Casemiro est l’une de nos grandes références, qui nous a conduits à la conquête de cinq Ligue des champions sans compter les autres nombreux titres."

Très ému, le Brésilien a lui aussi pris la parole mais avec difficulté et en versant quelques larmes.

"Je vais essayer de parler avec le cœur. J’ai gagné beaucoup de titres mais mon plus gros fut de venir tous les jours pour m’entraîner. Merci beaucoup à tous. Merci à mes coéquipiers, sans eux cela n’aurait pas été possible. Mais je ne peux pas continuer sans parler de deux d’entre eux : Modric et Kroos. J’ai vraiment aimé jouer au football avec eux. Un jour je reviendrai pour aider ce club."