À 87 ans, Pierre Perret est toujours vert, malicieux, délicieux et débordant de cette candeur qui touche…

Il revient sur scène, fort de ses dizaines de tubes qui sont entrés à jamais dans nos vies – mais aussi de chansons plus récentes, inspirées d’une certaine actualité comme son titre "Les Confinis"… Ce concert du 12 juin au Cirque Royal, si "Alors On Sort ?" vous en parle, c’est tout simplement que ça sent le rendez-vous universellement craquant. Déjà merci, très cher Pierre !