Les adieux de R.E.M. en studio à Berlin…

Très bon parcours musical pour ce groupe formé à Athens, en Géorgie, et qui a passé une bonne partie des 80s sur la scène underground américaine avant de devenir ce groupe beaucoup plus grand public dans la fin 80, début des 90 grâce à des énormes tubes tels que Losing My Religion, Everybody Hurts, Shinny Happy People…

C’est un groupe qui a toujours paru assez sain, qui a maintenu une grande qualité dans l’ensemble de ses productions sur 15 albums aujourd’hui considérés comme de véritables classiques du rock américain.

Et on évoque aujourd’hui sa dernière fois en studio. Et comme vous allez l’entendre on est ici assez éloigné de la plupart des autres dernières fois du rock.

En effet le 21 septembre 2011, le groupe R.E.M. annonce la fin de ses activités en tant que groupe après plus de 30 ans de bons et loyaux services.

Quelques mois plus tôt, en mars 2011, était sorti Collapse Into Now, le 25e album du groupe.

Pour celui-ci R.E.M s’était fait plaisir en l’enregistrant dans des studios importants à ses yeux, à Nashville, La Nouvelle-Orleans et à Berlin. Les membres du groupe sont au courant que l’aventure s’achève ici mais il n’y a aucune rancœur, aucune dispute, R.E.M. veut juste terminer l’aventure de la plus belle manière qui soit.

(la suite en audio)

