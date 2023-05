Les Adages sculptés du duo FAste à admirer au Musée Erasme

Le nom FAste fait référence aux Fastes d’Ovide et au monde antique. Les adages d’Erasme sont des traductions de maximes issues de l’Antiquité. Le duo en interprétant sous forme sculpturale quinze adages du grand humaniste tisse des liens avec le passé lointain. Les deux artistes contemporains mêlent les temps en réinterprétant un répertoire de formes provenant de deux manufactures historiques, Royal Boch à La Louvière et l’atelier de H. Bequet à Quaregnon. Ils procèdent par moulage et par modelage et assemblent des éléments parfois hétéroclites. Ils opèrent en adéquation avec la formulation bizarre de l’adages. Elle peut véhiculer des images insolites, Le poisson pourrit d’abord par la tête, ou allier deux mots de sens contradictoires, Hâte-toi lentement. Les adages à l’instar des pièces céramiques ont leur plasticité qui permet de façonner leur sens et leur contresens. FAste joue aussi la carte de la polysémie. Les images que génèrent les sculptures sont à interpréter par tout un chacun.