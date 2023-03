Les actrices de "Bridgerton" n’auront plus à porter cet accessoire oppressant

Bonne nouvelle pour les actrices de "Les Chroniques de Bridgerton" : elles vont enfin pouvoir respirer ! Après plusieurs plaintes, les corsets seront bannis du plateau de tournage de la série.

Même s’il revient à la mode aujourd’hui, le corset reste encore fort critiqué. À l’époque victorienne, les femmes en portaient dans un but esthétique. Il permet notamment de dessiner la silhouette en aplatissant le ventre et de maintenir la poitrine, mais il peut également constituer un risque pour la santé. En écrasant l’abdomen, il fait remonter les autres organes et les endommage.

Simone Ashley, qui joue Kate Sharma dans la série, s’en était déjà plainte lors d’une interview donnée au magazine Glamour UK. Elle s’est rendu compte le premier jour de tournage qu’elle ne pourrait pas manger autant qu’elle le voulait tant qu’elle porterait un corset : "J’ai eu une taille plus petite pendant un moment. Puis, dès que vous arrêtez de le porter, vous retrouvez votre corps tel qu’il est. J’ai eu aussi de grosses douleurs, je crois même que je me suis déchiré l’épaule à un moment donné !"

Les producteurs ont finalement décidé d’écouter les actrices pour la saison 3. "Le corset est connu pour être un vêtement restrictif et de nombreuses actrices se sont plaintes auprès du service des costumes des dommages, à court et à long terme, qu’elles ont subis après de longues journées de 12 ou 14 heures passées à en porter sur le plateau de tournage", a dévoilé une source au Sun.