Un site complète utilement ce Guide. Important et intéressant, il est mis à jour quotidiennement et, en plus des attractions touristiques, on y trouve une série d’événements en rapport avec celles-ci. Il pointe aussi les richesses situées à proximité en fonction de la géolocalisation. On peut bien sûr acheter ses billets en ligne ! En outre, on trouve 365.be sur Facebook et Instagram. Ces deux réseaux feront la part belle aux attractions qui participeront au Beau Vélo de RAVeL. Enfin le site est doublé d’une web-app 365.be qui permet d’accéder à encore plus d’informations sur les attractions touristiques, mais aussi d’acheter ses tickets en ligne. "