Les activités pour les vacances d’été en Wallonie et à Bruxelles

L’été sera spatial ou ne sera pas à l’Euro Space Center ! Véritable référence dans le domaine de la découverte de toute la grandeur de l’espace, le centre situé à Redu, où les visiteurs d’un jour pourront également aller flâner dans le village réputé pour ses livres, dévoile un été d’aventures et d’activités en plein air à la fois ludiques et variées. Cet été, l’Euro Space Center se transforme en un lieu magique où les petits et les grands pourront explorer l’univers, construire leur propre cadran solaire, observer les étoiles et profiter d’activités en plein air. Pour compléter l’expérience de la Journée du Spationaute, l’atelier " cadran solaire " constituera une expérience unique qui sera proposée gratuitement à tous les visiteurs dès l’âge de 6 ans. Chaque jour, ils auront l’opportunité d’apprendre à construire leur propre cadran solaire, de découvrir son fonctionnement fascinant et de repartir avec leur création chez eux. Mais l’Euro Space Center ne se contente pas de proposer des activités astronomiques, il souhaite également offrir des moments de divertissement en famille. Ainsi, un château gonflable en forme de navette spatiale et des jeux en bois seront mis à disposition des visiteurs. Ces activités seront à découvrir dans la Cosmic Valley, un parcours extérieur où les visiteurs pourront circuler librement entre les planètes de notre système solaire, découvrir la Ronde des Fusées ou encore le Rescue Camp, un site simulant le crash d’une capsule spatiale et expliquant ce que l’astronaute rescapé devrait faire pour pouvoir survivre dans un environnement potentiellement hostile.

Enfin, signalons la toute nouvelle expérience " Astro Jeudi ". Par groupes de 15 à 20 personnes, il sera possible d’explorer les mystères de l’univers étoilé aux côtés des instructeurs spatiaux de l’Euro Space Center. Au programme : une explication scientifique ludique sur les bases de l’astronomie, suivie d’une agréable marche nocturne et d’une initiation à l’observation au télescope à proximité de notre centre. Chaque soirée sera centrée sur un thème différent en fonction de la période et des phénomènes célestes à observer. Les participants découvriront le matériel utilisé pour observer le ciel, construiront leur propre carte du ciel, apprendront à la lire pour comprendre les mouvements célestes et observeront les étoiles, les planètes et les nébuleuses à travers un télescope.

Quand ? Tous les jours de l’été, de 9 à 16 heures.

Où ? Euro Space Center, rue devant les Hêtres, 1, 6890 Transinne.

Infos. Sur le site web de l'Euro Space Center