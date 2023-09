Les activités incontournables du week-end du 8 au 10 septembre en Wallonie et à Bruxelles

Pour son week-end d’ouverture, le Théâtre de Namur propose une programmation variée, festive et colorée durant tout le week-end ! Vendredi et samedi, en soirée, le Groupe acrobatique de Tanger et Maroussia Diaz Verbèke se produira dans la Grande Salle du Théâtre. Ils sont quinze jeunes artistes, femmes et hommes, acrobates marocains. Ils parlent arabe, français, anglais mais surtout la langue sans frontière de l’acrobatie. Ils inventent un cirque coloré, pop, foisonnant et créent un univers explosif, composé de figures traditionnelles et modernes mais aussi de break, de taekwondo et de foot-freestyle. Samedi, la cour du CCN vibrera également aux rythmes des Detours Cyphers et des battles de danse et de cirque. Une joyeuse aventure qui permet aux danseurs et au public de se retrouver, de partager et de faire la fête autour du hip-hop et des arts urbains. Le week-end se terminera en musique, dimanche, avec plus de cinquante musiciens issus de différentes fanfares et harmonies namuroises. Musique d’ambiance et airs folkloriques de chez nous à (re)découvrir !

Quand ? Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre.

Où ? Au Théâtre et CCN de Namur, Place du Théâtre, 2, 5000 Namur.

Infos. Programme complet via le site.