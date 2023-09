Les activités incontournables du week-end du 29 septembre au 1er octobre en Wallonie et à Bruxelles

Du 30 septembre au 30 octobre, la place Sainte-Catherine accueille l’exposition en plein air 50 photographies avec une histoire organisée par Acción Cultural Española (AC/E), dans le cadre du programme culturel de la présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne. On pourra y retrouver 50 clichés de 50 photographes qui proposent aux visiteurs un parcours au travers les 80 dernières années de l’histoire de la photographie en Espagne. Depuis les premières décennies du XXe siècle jusqu’aux propositions les plus récentes, l’exposition met en lumière le point de vue des photographes et le contexte historique dans lequel les images ont été prises.

Le parcours commence par le début de la guerre civile, lorsque des photojournalistes comme Agusti Centelles et Martin Santos Yubero sont devenus les yeux et les narrateurs du conflit. L’après-guerre et les années qui ont suivi ont vu se multiplier les noms propres – Ricard Terré, Ramon Masats, entre autres – qui ont façonné la photographie de diverses manières : photographie documentaire ou photographie de rue. L’exposition se poursuit par une période qui, en Espagne, a également marqué une évolution nécessaire du langage visuel : la Transition. C’est à cette époque que de nouvelles formes et voix de la photographie apparaissent – Alberto Garcia-Alix, Chema Madoz, Pablo Julia et Marisa Florez, entre autres – avec des discours nécessaires à une société en pleine effervescence. Le parcours transite aussi par l’apogée du genre documentaire avec des auteurs comme Cristina Garcia Rodero et Navia. Ce voyage dans l’histoire de la photographie en Espagne se termine avec des propositions actuelles.

Parmi les 50 photographes, la sélection comprend 17 lauréats du prix national de photographie et 2 lauréats du prix national d’arts visuels. L’exposition 50 photographies avec une histoire, issue du livre du même nom publié en 2017, offre aux citoyens la possibilité d’explorer un parcours libre et d’en savoir plus sur les contenus grâce aux codes QR qui complètent le texte de présentation.

Le public peut ainsi accéder librement à différents niveaux de lecture, découvrant l’histoire cachée derrière ces œuvres, et vivre une expérience non seulement didactique mais aussi esthétique.

Quand ? Du 30 septembre au 30 octobre.

Où ? A la Place Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles.

Infos. Via le Service Culturel et Scientifique de l’Ambassade d’Espagne :

www.spainculture.be