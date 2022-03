Les activités incontournables du week-end du 25 au 27 mars en Wallonie et à Bruxelles

Une journée autour des batraciens est organisée ce dimanche du côté de Rebecq. Le but est d’informer la population sur le processus de la migration des batraciens et les actions de sauvetages en cours pour le moment. Vous pourrez poser toutes vos questions à des guides nature qui seront présents pour vous renseigner, vous apprendre à reconnaître les grenouilles et leurs copains et vous donner plein de conseils pour mettre en place une mare accueillante et respectueuse de l’environnement dans votre jardin. En plus de cela, deux sessions de contes sont organisées au cours de la journée sur le thème des grenouilles pour les plus petits, ainsi que divers jeux. Et enfin des musiciens seront présents pour veiller à ambiancer les gens et vous faire danser ! Un foodtruck et un petit bar seront également à votre disposition.

Quand : Ce dimanche 27 mars de 11h à 20h.

Où : Voie Des Cours, 1430 Rebecq-Rognon

Infos et contact : Retrouvez plus d’informations sur l’événement Facebook. Une entrée de 5€ est demandée pour les plus de 12 ans. Le prix d’entrée inclut une boisson au choix au bar et les bénéfices de cette journée seront en partie réinjectés dans la préservation des batraciens dans notre commune par divers projets concrets.