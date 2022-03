Les activités incontournables du week-end du 1er au 3 avril en Wallonie et à Bruxelles

On termine cette liste de recommandations par une dernière exposition sur le thème du confinement cette-fois. Vous avez probablement déjà entendu parler du groupe Facebook aux 3 millions de membres "View from my window" lancé par la Belge Barbara Duriau. Ce qui au départ n’était qu’une activité de confinement, s’est rapidement transformé en phénomène mondial ! Entre-temps, deux livres ont déjà été publiés et aujourd’hui les photographies du groupe Facebook font l’objet d’une exposition à l’Atomium. Vous pourrez y voir plus de 400 photographies prises aux 4 coins du globe durant le premier confinement. De New-York à Moscou en passant par Bruxelles, São Paulo ou Darjeeling… Chaque jour, de leur fenêtre, les membres de cette communauté 2.0 au retentissement mondial ont capturé et partagé la vue qu’ils avaient depuis leur fenêtre.

Où : Atomium

Quand : du 24 mars jusqu’au 29 mai

Infos et contact : https://atomium.be