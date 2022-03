Les activités incontournables du week-end du 11 au 13 mars en Wallonie et à Bruxelles

La ruralité suscite de nombreuses questions et inquiétudes face à la montée de l’urbanisation, les difficultés du monde agricole, les disparités de nos campagnes ou encore les défis climatiques — pour ne citer que ces quelques exemples. Le festival biennal " A Travers Champs " — reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles — propose ainsi de réfléchir sur ces problématiques par le biais d’un médium en particulier : le cinéma.

Du 3 mars au 3 avril 2022, dans différents lieux culturels des provinces de Namur (Ciney, Dinant, Beauraing…) et du Luxembourg (Libramont, La Roche, Tellin…), 40 films de fiction et documentaires, seront projetés et accompagnés de moments d’échange et de discussion entre les spectateurs, les cinéastes et les acteurs du monde rural.

Le festival ne se réduit toutefois pas aux projections cinématographiques : il fait la part belle à des expositions, des débats, des conférences, des visites éducatives et des rencontres avec des producteurs locaux et leurs produits pour autant que les conditions sanitaires ne le permettent. Ces différentes manifestations visent bien à aborder la ruralité dans toute la diversité de ses facettes et à donner des outils pour mieux comprendre le monde rural, sa transformation, son évolution.

Quand ? Depuis le 3 mars au 3 avril 2022

Où ? Divers lieux en Province de Namur et Luxembourg

Infos et contact : 084/22.13.76. - info@festival-atraverschamps.be - Site web