Les activités incontournables du week-end de Pâques du 15 au 18 avril

Après deux ans d’absence, la Fête du livre de Redu est de retour ! Des libraires résidents nichés au cœur du village en mode festif, et à l’occasion de ce week-end unique, cette offre est renforcée par de nombreux vendeurs itinérants, venus de partout en Wallonie, dispersés dans les rues, ce qui rend le village encore plus vivant et animé.

Le passionné y trouvera sa perle rare, sans doute au détour d’une libraire résidente, le badaud y flânera au gré des échoppes…

Au détour des rues, les visiteurs pourront également rencontrer les artisans du Livre par des démonstrations de calligraphie, de reliure, de marbrage de papier et réalisation de papier levé à la cuve… Des animations dédiées aux enfants seront également de la partie : atelier de gravure sur gomme de la Lettre Gravée, un atelier de dessin et coloriage pour enfants au Mudia et concours de coloriage, …

De plus, notons la présence de groupes musicaux déambulatoires à travers le village : l’" accordéoniste Serge De Luca ", " Accord champêtre ", une " Jam Session ", " Ath Street Band ", " Yves Dulieu et les bières qui roulent " et un groupe local " Dear Old Chaps ". Une mise en avant des activités proposées par le village permettra aussi de découvrir Le Moulin de la Dîme ou encore des ateliers d’artisans tel qu’herboristerie, saponification à froid et dégustations.

Pour couronner le tout, les organisateurs rendent l’accès gratuit au site ainsi que le parking !

Quand ? Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril 2022 de 10h00 à 18h00

Où ? Fête du livre de Redu dans les rues du village - 6890 Redu

Infos pratiques : +32 61 65 66 99 – tourisme@libin.be - Site web

Julien Pinon & Maïté Gobert