Les activités incontournables dans le Gers tirées de La Grande Évasion

Sur le lac de Lupiac, vous pouvez naviguer à bord d’un float tube, un siège flottant qui plongent les personnes assises dans l’eau jusqu’au ventre. Il s'agit d'une activité géniale quand il fait chaud !

Une autre activité très sympa à faire dans le Gers : une croisière "autonome" sur la Baïse. Cette rivière, qui passe par des bastides et autres villages, des collines et des champs fleuris, est navigable sur 65 km (de début avril à fin octobre) et vous pouvez y louer un bateau sans permis à Valence-sur-Baïse pour une balade de 23 kilomètres jusqu’à Condom, ancienne cité épiscopale. Les enfants peuvent prendre les commandes et, grâce à un pass, actionner l’ouverture des six écluses automatiques qui se trouvent sur le parcours.