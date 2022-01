Les activités immanquables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

L’organisation bruxelloise Cactus -un groupe de Bruxellois engagés et passionnés par la ville et le vélo -vous invite à la découverte de Bruxelles à vélo. Les guides tentent de vous présenter les incontournables de la capitale et ses sentiers moins battus de la ville. Une introduction à la capitale européenne via un parcours vélo surprenant, idéal pour explorer les quartiers historiques tels que les Marolles, le Maché aux Poissons, le quartier du Palais de Justice et sentiers qui vous offre une vue diversifiée de la ville. À mi-parcours, une pause-café est prévue.

Quand ? Les samedis à 10h00 en français

Où ? Point de départ/ Bike Hub – Rue du Grand Hospice 7, 1000 Bruxelles

Infos et contact : +32/497.19.07 14 - info@cactus.brussels – Site web