Les activités immanquables de ce premier week-end d’octobre !

C’est la saison des pommes et on ne va pas se priver ! Ce week-end on va lui faire sa fête ! Des artisans et associations se donnent rendez-vous à La Gleize afin de partager leur savoir-faire et les produits du terroir. Un rémouleur sera également présent. Animations, dégustations d’alcool de pomme, démonstration de pressage, promenades à poney pour les enfants… Vous ne risquez pas de vous ennuyer !

Quand ? Les 1er et 2 octobre 2022

Où ? La Vallonia - Moulin du Ruy 79 - 4987 La Gleize

