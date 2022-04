Les activités immanquables à l'île Maurice tirés de l'émission La Grande Évasion

Les productions de sucre et de thé ont fait la richesse de l’île aux siècles passés alors qu'elle était encore sous la domination hollandaise, puis française et enfin britannique.

Concernant le thé, vous devez aller au Sud de l’Ile, suivre la Route du Thé, à travers les champs de thé, pour découvrir des fabriques et des musées sur le thème. Rendez-vous notamment à Bois Chéri sur le domaine du même nom, où y est fabriqué le thé le plus connu de l’île. Un thé nature ou aux saveurs vanille, fruits exotiques, thés verts… Dans les boutiques, vous pourrez aussi trouver des produits inattendus et délicieux, comme du chutney au thé.