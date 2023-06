Les activités du week-end du 9 au 11 juin en Wallonie et à Bruxelles

Soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et présentée ce samedi, Corpus est une performance dansée pour corps tatoués dans un espace public qui proposée par sept performeurs et performeuses qui entendent déjouer la manière dont la société juge et impose un corps idéal. Corpus révèle ce qui est le plus proche de nous : notre corps, notre peau, une part de notre intimité. Chaque corps raconte son histoire. Un corps tatoué ajoute à cette histoire. Un moment s’inscrit dans la peau. On se rappelle son premier tatouage, le tatoueur, la tatoueuse, l’ambiance, la musique, le ronron de la machine, la joie, la douleur, parfois aussi. Chaque performeur et performeuse évolue dans une certaine lenteur/vitesse, tout en montrant ses tatouages avec une micro-caméra. Toutes ces images, ce flot de données hyper rapides sont traitées en temps réel et projetées sur un corps dansant. Cette double lecture bouscule l’image du corps que l’on se fait au quotidien ou que notre environnement socioculturel nous impose. Une dimension sonore amplifie ce phénomène via un bain sonore immersif et une guitare live distordue. Inclusive, créative, collaborative, Corpus s’appuie donc sur le corps poétique et sur la dimension physique, y compris celle de l’espace et du son. La diversité et la variété des corps sur scène est une libération de la manière dont la société juge le corps idéal. La performance, d’une durée de 30 minutes, sera suivie d’une discussion avec le public. Ce dernier pourra ainsi questionner l’équipe sur les notions abordées comme le corps, la nudité, les tatouages, le genre, la diversité, l’inclusivité, la lenteur, tout autant que sur la création de la performance tel que la scénographie, l’écriture, la mise en scène, les dispositifs numériques.

Quand ? le samedi 10 juin à 17h30

Où ? A Silex, Passage des Fours Saint-André 1, 7521 Chercq (Tournai).

Infos. Si vous souhaitez assister à Corpus, il suffit d’envoyer un mail à contact@alkymia.be