Les activités du week-end du 8 au 10 avril à ne pas manquer

Le Parc du Château d’Enghein vous accueille ce week-end pour sa 17e édition de sa "foire de jardin". C’est au cœur des quelque 4 hectares de celui-ci et du château de style néoclassique ouvert au public que vous aurez l’occasion de gambader ces 8, 9 et 10 avril 2022 ! 25O exposants vous y attendront afin de vous donner des idées pour vos jardins, balcons et terrasses. Plantes et arbustes rares, mobilier et décoration d’exception, brocante de charme, piscines, spa et vérandas… Il y en aura pour tous les goûts et attentes ! Balade conviviale et champêtre sera donc au programme avec la présence d’artistes et artisans venus de France, Belgique et des Pays-Bas.

Quand ? Du 8 avril (14h00 à 19h00), le 9 avril et 10 avril 2022 de 10h00 à 19h00.

Où ? Château d’Enghein - Parc 5 – 7850 Enghien

Infos pratiques : + 32.476.773.240 - Site web